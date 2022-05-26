Об этом сообщают в телеграмм-канале минобороны Беларуси.

"К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили. Министр обороны тогда предложил нам открыть еще одно оперативное командование – на южном фланге". Мы тогда понимали, что что-то нужно делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно нужно создавать это оперативное направление. Вместе с западным и северо-западным будет и южное крыло", – сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный глава Беларуси добавил, что даже не создав оперативное командование на южном фланге, белорусские военные "вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту этих рубежей".

"Вы это видите: идет ротация вооруженных сил, сил специальных операций (западное, северо-западное направление), батальонных тактических групп, которые на мое решение направлены на юг и сегодня прикрывают вместе с пограничными войсками. Мы должны проводить эту ротацию, это мое жесткое требование, и на этом обкатывать наших военных. Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя достойно. Нам нужно и планирование отрабатывать в этих условиях: если, не дай бог, война, как действовать мы будем", – добавил Лукашенко.

Необходимость изменений в армии Беларуси самопровозглашенный президент обосновал "ростом уровня военных угроз Беларуси". В частности, заявил, что страна оказалась перед угрозой военного давления, которое на нее будет якобы оказываться "через Польшу, Литву, Латвию и войска НАТО, которые там дислоцируются, а также за счет поддержки и эскалации боевых действий в Украине".

"По замыслу Америки Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. В этой борьбе Беларуси придется столкнуться с беспрецедентным и длительным экономическим, политическим и даже военным давлением, – заявил Лукашенко. – Уже несколько лет назад я об этом говорил: наша беда в том, что Господь нас расположил в Центр европейского континента. Что бы здесь ни происходило, всегда на территории Беларуси сталкиваются основные интересы крупных игроков".

26 мая недалеко от белорусско-украинской границы с Волынской областью начались военные учения ВС РБ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb