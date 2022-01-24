Лукашенко пригрозил взыскать "целый контингент армии" к границам с Украиной
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разместит у украинской границы контингент армии якобы потому, что Украина стягивает туда войска
Об этом он заявил во время встречи с главой Госпогранкомитета Беларуси, передает БЕЛТА.
"В этом году проведем обучение (вместе с Россией – ред.) на юге Беларуси. Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии... И здесь это не связано ни с одной оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю", - сказал Александр Лукашенко.
По его словам, РФ и Беларусь давно сообщили о намерениях провести совместные военные учения. Самопровозглашенный белорусский президент заявил, что это регулярные меры для армий обеих стран: в 2021 году состоялись учения "Запад", а в 2022 году маневры будут, в том числе на южных границах Беларуси.
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