Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Россия может передать Беларуси "боеприпасы с настоящим ураном", если Украина получит британские снаряды с обедненным ураном.

"Тогда Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они сумасшедшие, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и опасное. Поэтому от безумия надо немного отходить в сторону", - сказал Лукашенко.

Он предупредил, что если эти боеприпасы будут использованы, то ответ России будет страшным.

"Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете", - рассказал Лукашенко.