Лукашенко пригрозил, что РФ передаст Беларуси ядерные боеприпасы, если Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может передать Минску ядерные боеприпасы в случае поставки в Украину снарядов с обедненным ураном из Великобритании
Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, Россия может передать Беларуси "боеприпасы с настоящим ураном", если Украина получит британские снаряды с обедненным ураном.
"Тогда Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они сумасшедшие, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и опасное. Поэтому от безумия надо немного отходить в сторону", - сказал Лукашенко.
Он предупредил, что если эти боеприпасы будут использованы, то ответ России будет страшным.
"Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете", - рассказал Лукашенко.
- 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила , что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран. В правительстве РФ заявили, что действия Лондона подрывают стратегическую стабильность во всем мире, а Путин сказал, что "Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".
- В министерстве обороны Соединенного Королевства утверждают, что Путин прибегает к преднамеренной дезинформации , публично критикуя решение отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном.
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