Лукашенко пригласил Орбана посетить Беларусь

Об этом сообщает AP.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко передал приглашение Виктору Орбану через министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, недавно находившегося с визитом в Минске.

Белорусский диктатор продвигает нарратив, что якобы готов к диалогу с европейскими странами. Лукашенко утверждает, что пригласил премьер-министра Венгрии для обсуждения серьезных вопросов.

В ответ глава пресс-службы Орбана Берталан Хаваши сказал, что венгерский премьер рассмотрит приглашение по возвращении с саммита ЕС в Брюсселе.