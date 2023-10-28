Лукашенко пригласил Орбана посетить Беларусь
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Беларусь
Об этом сообщает AP.
Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко передал приглашение Виктору Орбану через министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, недавно находившегося с визитом в Минске.
Белорусский диктатор продвигает нарратив, что якобы готов к диалогу с европейскими странами. Лукашенко утверждает, что пригласил премьер-министра Венгрии для обсуждения серьезных вопросов.
В ответ глава пресс-службы Орбана Берталан Хаваши сказал, что венгерский премьер рассмотрит приглашение по возвращении с саммита ЕС в Брюсселе.
- В четверг, 19 октября, Александр Лукашенко уволил с должности посла Беларуси в Украине Игоря Сокола.
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