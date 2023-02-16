Лукашенко пригласил Байдена в Минск, чтобы "вместе с Путиным закончить войну"

Об этом сообщает Белта.

"А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся на этот счет. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине.И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет?Ради прекращения войны.Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг" ), примем его", - сказал он.

Лукашенко призвал "сесть втроем и решить все проблемы".

"И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит довольным", - высказался самопровозглашенный президент Беларуси.