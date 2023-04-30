Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко.

"Нами подготовлен предварительный отчет об организации Лукашенко лично депортации украинских детей как на территорию Беларуси, так и на территорию РФ. Нами установлена прямая связь от организационных, правовых, финансовых решений Лукашенко до фактов депортации. Собрана соответствующая фото-, видео-, документальная база, которая четко свидетельствует о том, что Лукашенко дает указания по перемещению украинских детей на территорию Беларуси и РФ", - сказал он.

Латушко добавил, что оппозиция передала предварительный отчет Офису генпрокурора Украины, ряду депутатов Верховной Рады.

"Мы продолжим собирать и накапливать информацию. Мы сделали полную правовую оценку всех действий Лукашенко. Решение ПАСЕ также подтверждает факты перемещения украинских детей на территории Беларуси - минимум 2 тысячи. Нами установлено, как минимум, три места, где находятся украинские дети в Беларуси" , – подытожил оппозиционер.