Лукашенко причастен к депортации украинских детей. В Беларуси есть три места, где они находятся, - белорусский оппозиционер Латушко
Белорусская оппозиция подготовила отчет о причастности самопровозглашенного президента Александра Лукашенко к похищению украинских детей оккупантами
Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко.
"Нами подготовлен предварительный отчет об организации Лукашенко лично депортации украинских детей как на территорию Беларуси, так и на территорию РФ. Нами установлена прямая связь от организационных, правовых, финансовых решений Лукашенко до фактов депортации. Собрана соответствующая фото-, видео-, документальная база, которая четко свидетельствует о том, что Лукашенко дает указания по перемещению украинских детей на территорию Беларуси и РФ", - сказал он.
Латушко добавил, что оппозиция передала предварительный отчет Офису генпрокурора Украины, ряду депутатов Верховной Рады.
"Мы продолжим собирать и накапливать информацию. Мы сделали полную правовую оценку всех действий Лукашенко. Решение ПАСЕ также подтверждает факты перемещения украинских детей на территории Беларуси - минимум 2 тысячи. Нами установлено, как минимум, три места, где находятся украинские дети в Беларуси" , – подытожил оппозиционер.
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