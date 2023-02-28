Лукашенко прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином
Во вторник, 28 февраля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Пекин для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином
Об этом сообщает Белта .
Отмечается, что этот визит – "продолжение многолетнего курса на развитие дружбы и взаимовыгодного сотрудничества Беларуси с Китаем".
Главы государств планируют обсудить развитие торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, совместные проекты, взаимодействие в политической сфере и реагирование на вызовы в современной международной обстановке.
Также отмечается, что по итогам переговоров планируется подписать обширный пакет документов по развитию отношений между государствами.
Лукашенко будет находиться в Китае до 2 марта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.36
Покупка 38.36Продажа 39.34
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное