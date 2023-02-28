Лукашенко прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином

Об этом сообщает Белта .

Отмечается, что этот визит – "продолжение многолетнего курса на развитие дружбы и взаимовыгодного сотрудничества Беларуси с Китаем".

Главы государств планируют обсудить развитие торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, совместные проекты, взаимодействие в политической сфере и реагирование на вызовы в современной международной обстановке.

Также отмечается, что по итогам переговоров планируется подписать обширный пакет документов по развитию отношений между государствами.

Лукашенко будет находиться в Китае до 2 марта.