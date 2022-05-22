Лукашенко прибыл на поклон к Путину в Сочи, а в Беларуси говорят об "украинских диверсантах" и впервые за два месяца подтягивают "искандеры" к границе
В воскресенье, самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, прибыл в Сочи на встречу с руководителем Российской Федерации Владимиром Путиным
Об этом сегодня, 22 мая 2022 года, в своем Telegram-канале сообщил городской голова Сочи Алексей Копайгородский.
По словам сочинского мэра, Лукашенко будет обсуждать с Путиным "ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня".
Также 22 мая на телеканале белорусского Минобороны "Воен ТВ" вышло заявление генерал-лейтенанта подконтрольной Лукашенко армии, государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича о якобы попадании на белорусскую территорию "диверсионно-разведывательных групп" из Украины.
"Смотрите, что происходит на южных рубежах Республики Беларусь, на территории когда-то дружественной нам братской Украины. Сегодня группировка вооруженных сил на Ровенском направлении на украинской территории составляет около 10,5 тысячи человек, на Черниговском - 4,5 тысячи, на Киевском - более 5 тысяч человек. Идет инженерное оборудование участков государственной границы вдоль украинской границы, вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", - заявил Вольфович.
В сюжете также сообщили, что ситуацию внимательно отслеживают органы белорусской пограничной службы и разведывательные подразделения армии.
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Следует заметить, что усиление разведки со стороны Беларуси подтверждается и в Генеральном штабе ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь усилили ведение разведки, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области", — говорится в оперативной информации Генштаба по поводу действий врага по состоянию на 06:00 воскресенья, 22 мая.
Кроме того, мониторинговый проект "Беларуски гаюн", который в круглосуточном онлайн-режиме отслеживает активность армий Путина и Лукашенко на территории Беларуси, сегодня, 22 мая, сообщил:
"Впервые за два месяца зафиксировано движение "искандеров" к границе с Украиной"
"Несмотря на то, что большинство войск ВС РФ отступили с киевского направления еще в начале апреля, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника. Кроме того, иногда продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине", - говорится в сообщении.
"Также перевозка ракет и боеприпасов к этим ракетным комплексам", - отмечает проект "Беларуски гаюн".
- Как считает один из лидеров белорусской оппозиции, политэмигрант Павел Латушко, Кремль рассматривает кандидатуру Александра Вольфовича как наиболее приоритетную среди вероятных преемников Лукашенко.
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