Лукашенко прибыл на границу с Польшей и заявил мигрантам, что не заставит их возвращаться на родину

Об этом сообщает Reuters .



Выступая перед мигрантами, Александр Лукашенко сказал, что его страна готова помочь им попасть на родину, если у них возникнет такое желание.



"Но мы не будем вас принуждать. Это ваше право", – сказал Лукашенко.



Он добавил, что не хочет играть в политику с судьбами мигрантов.



"Если вы хотите идти на Запад, мы не будем вас задерживать, душить, избивать. Все зависит от вас. Проходите. Идите", - заявил он.



По словам Александра Лукашенко, если миграционный кризис не разрешить сейчас, он может затянуться надолго.



Это первое публичное появление Лукашенко на границе Беларуси и Польши.

Ранее Александр Лукашенко отрицал , что умышленно приглашал мигрантов в Беларусь, чтобы спровоцировать миграционный кризис.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что Лукашенко начал гибридную войну против ЕС, и это самая большая попытка дестабилизировать Европу за 30 лет.