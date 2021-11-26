Лукашенко прибыл на границу с Польшей и заявил мигрантам, что не заставит их возвращаться на родину
В пятницу, 26 ноября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в лагерь беженцев на границе Беларуси и Польши и заявил, что готов помочь мигрантам вернуться на родину, но не заставит их покинуть страну
Об этом сообщает Reuters .
Выступая перед мигрантами, Александр Лукашенко сказал, что его страна готова помочь им попасть на родину, если у них возникнет такое желание.
"Но мы не будем вас принуждать. Это ваше право", – сказал Лукашенко.
Он добавил, что не хочет играть в политику с судьбами мигрантов.
"Если вы хотите идти на Запад, мы не будем вас задерживать, душить, избивать. Все зависит от вас. Проходите. Идите", - заявил он.
По словам Александра Лукашенко, если миграционный кризис не разрешить сейчас, он может затянуться надолго.
Это первое публичное появление Лукашенко на границе Беларуси и Польши.
- Ранее Александр Лукашенко отрицал , что умышленно приглашал мигрантов в Беларусь, чтобы спровоцировать миграционный кризис.
- 21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что Лукашенко начал гибридную войну против ЕС, и это самая большая попытка дестабилизировать Европу за 30 лет.
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