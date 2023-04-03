Лукашенко превратит миллионы белорусов в заложников, разместив в Беларуси тактическое ядерное оружие, - политолог Магда
Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики, считает, что ситуация для Лукашенко не очень хорошая, потому что он предал Беларусь и подставил белорусов
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Политолог прокомментировал выступление с посланием белорусскому народу самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которое состоялось 31 марта.
"Лукашенко прикрывает тот неоспоримый факт, что превратил миллионы граждан Беларуси в потенциальных заложников. После размещения там российского тактического ядерного оружия, очевидно, что будут предприняты усилия странами НАТО, чтобы переориентировать свои возможности для превентивного или ответного удара по тем военным объектам. На сегодняшний день ситуация для Лукашенко не очень хорошая, потому что он еще в 2020 году, говоря о Беларуси, говорил, что любимым не изменяют. Но он предал ее, подставил под потенциальный удар того же, как говорят по советской идеологеме, агрессивного блока НАТО. Надо понимать, что Лукашенко белорусов подставил", - подчеркнул исполнительный директор Института мировой политики.
Евгений Магда отметил, что трагизм ситуации еще и в том, что многие белорусы технически не могут быстро уехать с территории Беларуси, потому что у них так построена система.
"На самом деле это очень печальная ситуация, потому что за спиной Лукашенко будет Путин. Сложно знать и понимать, что в голове Путина, но исключать удар или развертывание, напоминающее Третью мировую войну, нельзя. Украинская власть не должна ждать возвращения Лукашенко к обычным отношениям, а должна создавать условия, чтобы именно Лукашенко был объектом давления, а для этого нужно говорить с разными демократическими белорусскими силами", - отметил Магда.
- 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие в случае необходимости
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