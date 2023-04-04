Лукашенко превращает Беларусь в цель для НАТО, - дипломат Хара

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Лукашенко является нелегитимным президентом Беларуси. Он превращает белорусов и их страну в законную цель для НАТО. Хочу напомнить, что во времена Холодной войны в случае ядерного конфликта между СССР и США или НАТО первые удары должны были быть нанесены по Киеву и Минску. Это планировалось для того, чтобы в Москве пришли в себя и шли на эскалацию дальше. Именно поэтому, белорусы должны понимать, что их ждет, если Лукашенко разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие", - пояснил Хара.

Дипломат подчеркнул, что подготовка к размещению на территории Беларуси ядерного оружия длилась очень давно

"Британские снаряды с обедненным ураном точно не являются причиной размещения российского ядерного арсенала на территории Беларуси. К этому шагу два диктатора готовились очень давно. Еще в прошлом году Лукашенко изменил Конституцию Беларуси, выбросив из нее безъядерный статус государства", - добавил он.