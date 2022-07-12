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Лукашенко предупредил "новоявленных крестоносцев из НАТО" об угрозе великой войны

12 июля, 2022 вторник
12:07
Мир

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что политика НАТО якобы ставит мир перед угрозой Великой войны

Об этом сообщает БелТА.

"Под видом усиления защиты Европы и разного рода оборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, который явно создается не для защиты. Военные это видят. Видимо, новоявленные "крестоносцы" из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного броска на Восток, забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов.

"Такая политика Запада приближает мир к пропасти Великой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет", - добавил Лукашенко.

  • 12 июля в ISW назвали вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине низкой, однако констатировали, что Александр Лукашенко и дальше будет предоставлять России воздушное пространство для ударов.

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Белорусь
Александр Лукашенко
война с Россией
НАТО
ядерная война
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