Лукашенко предоставит "коридор" для танковых колонн, собранных Путиным против Украины, - журналист
Подписанные на этой неделе Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 28 программ Союзного государства, прежде всего, предполагают вероятное использование территории Беларуси для ударов по Украине и странам НАТО
Такого мнения придерживается журналист Иван Яковина, передает Еспресо.TV .
"Путину Беларусь не очень нужна как таковая, но нужна как плацдарм, с которого можно напасть на Украину. Как я понял, они с Лукашенко сошлись на том, что тот в своей стране будет контролировать полицию, КГБ и любые органы безопасности, а под российский аутсорс отдает белорусскую армию, чтобы она использовалась для дальнейшего нападения на Украину", – отмечает он.
При этом Яковина в своей колонке для NV.ua , вышедшей сегодня, 6 ноября 2021 года, напоминает факты от изданий The Washington Post и Politico о перенаправлении Россией новых танков на военную базу под городом Ельня (это Смоленская область, ближе к границам Беларуси). .
"Думаю, что в Ельне будут собираться войска и будут переправляться в Беларусь, ближе к границе с Украиной - в Гомельскую область. Не сомневаюсь, что что-то подобное они там пытаются сделать. Да и к тому же все эти переброски войск угрожают и Польше, государствам Балтии. .
В Ельне формируется танковая дивизия, которая будет включена в эту общую региональную группировку войск Союзного государства. Куда поедет эта дивизия – остается только гадать. Я считаю, что они готовят ее для нападения на Украину", - подчеркнул Иван Яковина.
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