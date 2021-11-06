Лукашенко предоставит "коридор" для танковых колонн, собранных Путиным против Украины, - журналист

Такого мнения придерживается журналист Иван Яковина, передает Еспресо.TV .



"Путину Беларусь не очень нужна как таковая, но нужна как плацдарм, с которого можно напасть на Украину. Как я понял, они с Лукашенко сошлись на том, что тот в своей стране будет контролировать полицию, КГБ и любые органы безопасности, а под российский аутсорс отдает белорусскую армию, чтобы она использовалась для дальнейшего нападения на Украину", – отмечает он.



При этом Яковина в своей колонке для NV.ua , вышедшей сегодня, 6 ноября 2021 года, напоминает факты от изданий The Washington Post и Politico о перенаправлении Россией новых танков на военную базу под городом Ельня (это Смоленская область, ближе к границам Беларуси). .



"Думаю, что в Ельне будут собираться войска и будут переправляться в Беларусь, ближе к границе с Украиной - в Гомельскую область. Не сомневаюсь, что что-то подобное они там пытаются сделать. Да и к тому же все эти переброски войск угрожают и Польше, государствам Балтии. .



В Ельне формируется танковая дивизия, которая будет включена в эту общую региональную группировку войск Союзного государства. Куда поедет эта дивизия – остается только гадать. Я считаю, что они готовят ее для нападения на Украину", - подчеркнул Иван Яковина.



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