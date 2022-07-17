Лукашенко – предатель белорусского народа, - Портников

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Этот человек - сознательный и подлый враг белорусского народа, а не только украинского. Это какой-то предатель! Знаете, если кого-то и нужно судить за государственную измену, то это Лукашенко. Он предатель белорусского народа, прислуживающий врагам Беларуси", - подчеркнул Портников.

Журналист отметил, что 2020-й год в Беларуси должен был быть годом силового восстания против режима Лукашенко, и если бы белорусы тогда свергли Лукашенко, то им пришлось бы встретиться с Путиным, как украинцы встретились в 2014 году на Майдане. Надо быть готовыми к такой борьбе, то есть к борьбе с белорусскими силовиками, к протестной, к физической борьбе – делать все возможное, чтобы Лукашенко сбежал, как сбежал Янукович.



"Я абсолютно уверен, что белорусский народ должен восставать и уничтожать оккупантов, союзниками которых являются Лукашенко и его силовики, потому что это не белорусская власть. Все, что происходит под зелено-красной тряпкой – это антибелорусская власть, это оккупационный режим. И белорусам рано или поздно придется освобождать свою страну от главных врагов - российских оккупантов и их прислужника Лукашенко", - подчеркнул Виталий Портников.

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