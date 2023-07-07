Об этом пишет БЕЛТА.

"Что касается последнего диктатора Европы, вы должны извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний", - сказал Лукашенко.

Он уверяет, что работает на высокой должности, которую ему "доверил народ".

Следует отметить, что результаты президентских выборов в Беларуси в 2020 году, в результате которых Лукашенко остался руководить страной, были широко раскритикованы как сфальсифицированы и вызвали крупнейшие за время его правления массовые акции протеста.