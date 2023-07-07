Лукашенко потребовал извинений от всех, кто называет его диктатором
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не считает себя диктатором. Он требует извинений от тех, кто так его называет
Об этом пишет БЕЛТА.
"Что касается последнего диктатора Европы, вы должны извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний", - сказал Лукашенко.
Он уверяет, что работает на высокой должности, которую ему "доверил народ".
Следует отметить, что результаты президентских выборов в Беларуси в 2020 году, в результате которых Лукашенко остался руководить страной, были широко раскритикованы как сфальсифицированы и вызвали крупнейшие за время его правления массовые акции протеста.
- В апреле белорусский оппозиционер Латушко заявил о причастности Лукашенко к депортации украинских детей.
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