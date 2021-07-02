Лукашенко поручил полностью закрыть границу с Украиной
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной
Об этом сообщает Белта .
По его словам, "из Украины в Беларусь попадает огромное количество оружия".
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"Именно поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко.
- Напомним, Кабинет Министров принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью с 26 мая .
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