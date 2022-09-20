Об этом сообщает официальный сайт Лукашенко.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с секретарем совбеза Беларуси Александром Вольфовичем.

"Не надо упрекать нас, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам нужно защитить свою родину. И относительно поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь ни одного удара в спину, в бок, сбоку, с флангов по российским войскам не должно быть . И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - сказал Лукашенко.

18 сентября Александр Лукашенко заявил, что США оказывают военную помощь Украине, чтобы "ослабить Россию" и уничтожить Беларусь .

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