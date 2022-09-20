Лукашенко пообещал не допустить "удара в спину" России
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы России нанесли "удар в спину"
Об этом сообщает официальный сайт Лукашенко.
Соответствующее заявление он сделал во время встречи с секретарем совбеза Беларуси Александром Вольфовичем.
"Не надо упрекать нас, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам нужно защитить свою родину. И относительно поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь ни одного удара в спину, в бок, сбоку, с флангов по российским войскам не должно быть . И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - сказал Лукашенко.
- 18 сентября Александр Лукашенко заявил, что США оказывают военную помощь Украине, чтобы "ослабить Россию" и уничтожить Беларусь .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.47
Покупка 40.47Продажа 41.3
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное