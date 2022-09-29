Об этом Алексей Резников заявил в комментарии для hromadske.

"Я не понимаю, что должно мотивировать белорусов, чтобы сознательно идти воевать с Украиной, убивать и умирать непонятно за что. Даже если это будут офицеры, которые под присягой обязаны выполнять приказы, и якобы пойдут в атаку своими подразделениями. А кто гарантирует, что те подразделения, когда перейдут белорусскую границу, не поднимут руки, не сложат оружие и не скажут "украинцы, друзья вам не враги"?", — заявил министр.

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Вступление Беларуси в войну, по мнению Резникова, "просто включит украинцам третий ленд-лиз и даст нам оружие уже белорусское".

"Поэтому, скажем так, риск есть, но его уровень я бы не превышал. Мне кажется, что глава Беларуси ищет баланс. С одной стороны, ему нужно демонстрировать патрон (Владимир Путин. - Ред.), что он как-то с ним. Но с другой стороны, Лукашенко понимает, что это может быть окончательный уже тоже его финал", — добавил Резников.

По данным Минобороны Украины, РФ перебросит 20 тыс. мобилизованных военных в Беларусь.

В Беларуси проводят комплекс мер по проверке железнодорожной инфраструктуры, а на Белорусской железной дороге в экстренном порядке дано указание взять со всех работников обязательство о неразглашении служебной информации конфиденциального характера.