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Лукашенко помиловал россиянку Софию Сапегу, которую задержали вместе с оппозиционером Протасевичем

7 июня, 2023 среда
21:07
Мир София Сапега

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко помиловал Софию Сапегу. В 2021 году ее задержали по обвинению в администрировании оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси"

Об этом написал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"София Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново. Она на свободе после моего обращения к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. Он с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софии о снисхождении. Они очень просили передать их лично главе государства", - написал Кожемяко.

Губернатор Приморского края, откуда родом девушка, сообщил, что указ о помиловании был подписан Лукашенко сразу после встречи с ним.

Сапега вместо шести лет провела в тюрьме всего два.

В Беларуси заявляли, что Сапега признала свое участие в управлении одним из телеграм-каналов, считавшихся экстремистским. По этому каналу публиковались личные данные силовиков.

Что известно о заключении Софии Сапеги

В ноябре 2020 года соучредители Nexta Роман Протасевич и Степан Путило были включены подконтрольным режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Следственный комитет Беларуси предъявил журналистам обвинения в организации массовых беспорядков в Минске и провоцировании социальной вражы к представителям власти и милиции.

23 мая 2021 года в Минске был задержан основатель оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, находившийся на борту самолета Афины - Вильнюс, который посадили из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Вместе с ним задержали его девушку – Софию Сапегу.

Пользователи соцсетей на официальных аккаунтах Ryanair обвинили авиакомпанию в пособничестве режиму Лукашенко из-за задержания журналиста Романа Протасевича в Минске.

Президент России Владимир Путин заявил, что самопровозглашенный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заверил его, что не отдавал приказа посадить в Минск самолет Ryanair, которым летел оппозиционный журналист Роман Протасевич.

24 июня 2021 года страны ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и похищения журналиста Романа Протасевича.

Следственные органы Беларуси 31 мая не предъявили обвинения гражданке России Софии Сапеге.

2 июня 2021 арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал, что к его задержанию может быть причастен соратник.

3 июня 2021 года похищенный режимом Лукашенко оппозиционный журналист, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в "интервью" белорусскому государственному каналу "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.

4 июня отец Протасевича заявил, что "интервью" его сына белорусскому государственному телевидению является следствием пыток и пыток, совершенных по нему КГБ.

16 июня 2021 года мать похищенного режимом Лукашенко журналиста Наталья Протасевич отметила, что поведение ее сына на "пресс-конференции" 14 июня - это маска, чтобы "спасти себя и жизнь своей девушки".

3 мая 2023 г. суд в Беларуси дал Роману Протасевичу 8 лет колонии усиленного режима.

22 мая Белорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал бывшего главного редактора оппозиционного telegram-канала Nexta Романа Протасевича, приговоренного к 8 годам заключения.

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