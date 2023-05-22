Лукашенко помиловал осужденного на 8 лет экс-главреда Nexta Протасевича
Белорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал бывшего главного редактора оппозиционного telegram-канала Nexta Романа Протасевича, приговоренного к 8 годам заключения
Об этом сообщает Белта.
О своем помиловании рассказал сам Протасевич.
"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто отличная новость", - сказал Протасевич.
3 мая Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к 8 годам колонии. Он признан виновными "в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблениям президента, распространению заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях".
Роман Протасевич и его тогдашняя девушка София Сапега были задержаны в мае 2021 года в результате принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.
- 23 мая 2021 года в Минске был задержан основатель оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич , находившийся на борту самолета Афины - Вильнюс, посадивший из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.
- 3 мая 2023 г. суд в Беларуси дал Роману Протасевичу 8 лет колонии усиленного режима.
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