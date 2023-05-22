Об этом сообщает Белта.

О своем помиловании рассказал сам Протасевич.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто отличная новость", - сказал Протасевич.

3 мая Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к 8 годам колонии. Он признан виновными "в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблениям президента, распространению заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях".

Роман Протасевич и его тогдашняя девушка София Сапега были задержаны в мае 2021 года в результате принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.