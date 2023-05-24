Лукашенко получит ордер на арест от Гааги, если докажут его причастность к похищению детей из Украины, - Огрызко
Если будет доказано, что белорусский диктатор Александр Лукашенко непосредственно участвовал в организации похищения украинских детей – безусловно, МУС выдаст ордер на его арест
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Если будет доказано, что Лукашенко непосредственно участвовал в организации похищения украинских детей – безусловно МУС выдаст ордер на его арест. Меня немного удивляет пассивность Международного уголовного суда после ордера для Путина", - отметил Огрызко.
По его мнению, россияне сейчас всеми способами будут запугивать членов МУС.
"Я слышал о 60 тыс. преступлений, которые совершили российские войска в Украине и они подпадают под юрисдикцию МУС. Но почему-то дальше дело не пошло. Надо переводить в этом плане разговор и в отношении исполнителей, в частности включая Лукашенко и его приспешников, которые содействуют этим преступлениям. Нашей юридической части фронта нужно активнее работать с нашими коллегами в МУС и убеждать их, что должны быть дальнейшие шаги. Не надо стесняться делать такие шаги дальше, потому что есть основания", - подытожил эксминистр.
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