Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Если будет доказано, что Лукашенко непосредственно участвовал в организации похищения украинских детей – безусловно МУС выдаст ордер на его арест. Меня немного удивляет пассивность Международного уголовного суда после ордера для Путина", - отметил Огрызко.

По его мнению, россияне сейчас всеми способами будут запугивать членов МУС.

"Я слышал о 60 тыс. преступлений, которые совершили российские войска в Украине и они подпадают под юрисдикцию МУС. Но почему-то дальше дело не пошло. Надо переводить в этом плане разговор и в отношении исполнителей, в частности включая Лукашенко и его приспешников, которые содействуют этим преступлениям. Нашей юридической части фронта нужно активнее работать с нашими коллегами в МУС и убеждать их, что должны быть дальнейшие шаги. Не надо стесняться делать такие шаги дальше, потому что есть основания", - подытожил эксминистр.