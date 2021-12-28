Лукашенко получил звание "Коррупционер года-2021"

Об этом сообщает сайт организации.



Жюри OCCRP в составе шести журналистов и экспертов в сфере противодействия коррупции впервые единогласно проголосовало при определении "коррупционера года". Александра Лукашенко избрали из 1 166 претендентов, номинированных коллегами и читателями.



"Последний диктатор Европы" опередил экс-президента Афганистана Ашрафа Гани, сирийского диктатора Башара Асада, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца.



За последний год Лукашенко организовал потоки государственных средств олигархам и близким его семьи, приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом на борту, спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи людей к границе Беларуси с ЕС, а также распространял дезинформацию о коронавирусе и методах лечения



OCCRP определяет "коррупционера года" с 2012 года. В прошлом году это звание получил президент Бразилии Жаир Болсонару, а в 2014 году – президент РФ Владимир Путин.



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