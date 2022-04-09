Лукашенко получил клюшкой по лицу во время хоккейного матча

Видео момента обнародовал telegram-канал Пул Первого.

Один из хоккеистов команды соперника в борьбе нанес Лукашенко удар по лицу клюшкой. Самопровозглашенный президент Беларуси вернулся на площадку с пластырем на подбородке.

Напомним, 18 января 2021 Беларусь лишили права принимать чемпионат мира 2021 года.

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