Лукашенко получил клюшкой по лицу во время хоккейного матча
Белорусский диктатор Александр Лукашенко получил травму во время любительского хоккейного матча
Видео момента обнародовал telegram-канал Пул Первого.
Один из хоккеистов команды соперника в борьбе нанес Лукашенко удар по лицу клюшкой. Самопровозглашенный президент Беларуси вернулся на площадку с пластырем на подбородке.
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Напомним, 18 января 2021 Беларусь лишили права принимать чемпионат мира 2021 года.
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