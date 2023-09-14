Лукашенко полетел к Путину обсуждать "региональную проблематику"

Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого, считающийся неофициальной пресс-службой диктатора.

"Центральной частью визита станут состоявшиеся 15 сентября переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ее главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что диктаторы планируют обсудить международную повестку дня и региональную проблематику, общие задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. А также общую большую работу в сфере импортозамещения.