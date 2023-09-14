Лукашенко полетел к Путину обсуждать "региональную проблематику"
В четверг, 14 сентября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где он планирует провести переговоры с Владимиром Путиным
Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого, считающийся неофициальной пресс-службой диктатора.
"Центральной частью визита станут состоявшиеся 15 сентября переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ее главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что диктаторы планируют обсудить международную повестку дня и региональную проблематику, общие задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. А также общую большую работу в сфере импортозамещения.
- Дипломат Роман Бессмертный убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко пытается договориться с Китаем о финансовой поддержке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.59 Покупка 37.59Продажа 38.35
- EUR Покупка 40.41Продажа 41.49
- Актуальное
- Важное