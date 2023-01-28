Видео обнародовал близкий к Лукашенко канал Пул первого в телеграме.

В кадре Лукашенко поздравляет с победой Соболенко и выпивает рюмку. Празднование он устроил после победы теннисистки из Беларуси в финале Ausralian Open над Еленой Рыбакиной из Казахстана – 4:6, 6:3, 6:4.

Представителям Беларуси и России разрешили выступать на турнире Grand Slam в Мельбурне в нейтральном статусе. Несмотря на запрет на символику обеих стран, в Australian Open возникло несколько скандалов. В частности, один из болельщиков пронес флаг РФ на матч украинки Екатерины Байндль. Кроме того, фаны серба Новака Джоковича во время четвертьфинала против Андрея Рублева устроили акцию в поддержку России с портретами президента РФ Владимира Путина и в футболках с символом агрессии против Украины – буквой z.

16 января во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open болельщик на трибунах, несмотря на запрет, продемонстрировал российский флаг. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов турнира соблюдать запрет на демонстрацию флагов РФ во время турнира.

25 января болельщики Новака Джоковича устроили во время матча акцию в поддержку России.

27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью и пригласил президента МОК Томаса Баха в Бахмут .

Томас Бах отметил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

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