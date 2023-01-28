Лукашенко показал, как за рюмкой празднует победу теннисистки из Беларуси на Australian Open
Белорусский диктатор поздравил с победой в Открытом чемпионате Австралии Арину Соболенко, допущенную к турниру в нейтральном статусе
Видео обнародовал близкий к Лукашенко канал Пул первого в телеграме.
В кадре Лукашенко поздравляет с победой Соболенко и выпивает рюмку. Празднование он устроил после победы теннисистки из Беларуси в финале Ausralian Open над Еленой Рыбакиной из Казахстана – 4:6, 6:3, 6:4.
Представителям Беларуси и России разрешили выступать на турнире Grand Slam в Мельбурне в нейтральном статусе. Несмотря на запрет на символику обеих стран, в Australian Open возникло несколько скандалов. В частности, один из болельщиков пронес флаг РФ на матч украинки Екатерины Байндль. Кроме того, фаны серба Новака Джоковича во время четвертьфинала против Андрея Рублева устроили акцию в поддержку России с портретами президента РФ Владимира Путина и в футболках с символом агрессии против Украины – буквой z.
- 16 января во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open болельщик на трибунах, несмотря на запрет, продемонстрировал российский флаг. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов турнира соблюдать запрет на демонстрацию флагов РФ во время турнира.
- 25 января болельщики Новака Джоковича устроили во время матча акцию в поддержку России.
- 27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью и пригласил президента МОК Томаса Баха в Бахмут .
- Томас Бах отметил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное