Лукашенко показал, как колет дрова, чтобы "не дать Европе замерзнуть"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко записал ролик, на котором колет дрова и обещает не дать Европе замерзнуть
Видео обнародовал telegram-канал Пул первого.
На видео Александр Лукашенко рубит дрова вместе с белорусским бизнесменом Сергеем Тетериным и обещает не дать соседям замерзнуть.
"Не дадим Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-нибудь нам помогут. Им не до выбора – ель или береза. Даже Дуди с Моравецким замерзнуть не дадим", - сказал Лукашенко.
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