Видео обнародовал telegram-канал Пул первого.

На видео Александр Лукашенко рубит дрова вместе с белорусским бизнесменом Сергеем Тетериным и обещает не дать соседям замерзнуть.

"Не дадим Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-нибудь нам помогут. Им не до выбора – ель или береза. Даже Дуди с Моравецким замерзнуть не дадим", - сказал Лукашенко.

10 сентября Центр противодействия дезинформации о СНБО предупредил, что РФ манипулятивно запугивает Запад возможными холодами без российского газа.

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