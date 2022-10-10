Лукашенко пока не принял окончательного решения о вступлении Беларуси в войну против Украины, - ГУР
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще не принял окончательного решения о вступлении в войну против Украины на стороне РФ
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии Укринформу .
"Сегодня мы не можем говорить о том, что окончательное решение Лукашенко принято. И по состоянию на сегодняшний день, по информации от различных источников, практических действий по возможной подготовке и проведению в стране дополнительных мобилизационных мероприятий не наблюдается. Соответственно, сообщений о таком решении пока не поступало ", – сказал Юсов.
Он добавил, что активность сухопутных войск Беларуси вдоль границы с Украиной сейчас находится в повседневных границах, без резких изменений.
"То есть мы можем говорить и утверждать, что Путин пытается дожимать Лукашенко относительно полноценного участия в войне против Украины, но мы видим, какую помощь режим Лукашенко оказывает Путину в этом – это и воздушное пространство, и многие другие присутствующие моменты и в том числе поставки боеприпасов и вооружения, о чем ранее сообщалось. Но относительно полноценного участия в наземной операции сегодня мы не можем этого утверждать", - подчеркнул Юсов.
Он заверил, что если такое решение будет принято, Украина будет об этом знать и соответствующим образом реагировать.
- 10 октября российский диктатор Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
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