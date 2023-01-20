Лукашенко поговорил с Лавровым тет-а-тет, речь могла идти о подписанном министрами обороны секретном протоколе, - белорусский оппозиционер Латушко
Павел Латушко, заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, белорусский дипломат считает, что тема войны была главной на этой закрытой встрече, а Лукашенко просил как можно больше денег
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Лавров приезжал на регулярную встречу в Минск. Когда я был в должности главы управления информации МИД Беларуси, мне приходилось участвовать в таких заседаниях и, в основном, это много болтологии, пустых протоколов, координации деятельности в рамках ООН, ОБСЕ, еще раньше Совета Европы. Но сейчас роль России и Белоруссии в ООН - нулевая, роль в ОБСЕ - вообще ликвидирована, потому что это две страны-изгнанницы. Что касается Совета Европы, то Россия оттуда ушла, а Беларусь никогда и не была там", - прокомментировал белорусский оппозиционер.
Павел Латушко подчеркнул интересный факт в том, что встреча состоялась тет-а-тет Лукашенко с Лавровым и даже за дверью остался министр иностранных дел Беларуси Алейнык.
"О чем именно они говорили, мы конечно не знаем. Однако, по-моему, здесь речь могла идти о реализации того секретного протокола, который был подписан Шойгу и Хрениным (министр обороны Беларуси – ред.). Наверное, вы помните тот неожиданный визит Шойгу в Минск и подписание в Мачулищах этого согласия. По нашим сведениям, это протокол носит гриф "совершенно секретно", а о его содержании знает буквально несколько человек, мы можем только предполагать, что речь идет о совместном управлении военной группировкой, о российском руководстве над этой группировкой, о доведении численного состава до 100 тысяч белорусских и российских военных, такая цифра озвучивалась раньше. Я думаю, что тема войны была главной, которую обсуждали Лукашенко и Лавров. И Лукашенко просил как можно больше денег, потому что он всегда просит только деньги, потому что это обеспечивает его власть. Без золотого запаса дни Лукашенко будут сочтены, а такой запас ему может дать только Россия", - отметил Латушко.
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