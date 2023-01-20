Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Лавров приезжал на регулярную встречу в Минск. Когда я был в должности главы управления информации МИД Беларуси, мне приходилось участвовать в таких заседаниях и, в основном, это много болтологии, пустых протоколов, координации деятельности в рамках ООН, ОБСЕ, еще раньше Совета Европы. Но сейчас роль России и Белоруссии в ООН - нулевая, роль в ОБСЕ - вообще ликвидирована, потому что это две страны-изгнанницы. Что касается Совета Европы, то Россия оттуда ушла, а Беларусь никогда и не была там", - прокомментировал белорусский оппозиционер.

Павел Латушко подчеркнул интересный факт в том, что встреча состоялась тет-а-тет Лукашенко с Лавровым и даже за дверью остался министр иностранных дел Беларуси Алейнык.

"О чем именно они говорили, мы конечно не знаем. Однако, по-моему, здесь речь могла идти о реализации того секретного протокола, который был подписан Шойгу и Хрениным (министр обороны Беларуси – ред.). Наверное, вы помните тот неожиданный визит Шойгу в Минск и подписание в Мачулищах этого согласия. По нашим сведениям, это протокол носит гриф "совершенно секретно", а о его содержании знает буквально несколько человек, мы можем только предполагать, что речь идет о совместном управлении военной группировкой, о российском руководстве над этой группировкой, о доведении численного состава до 100 тысяч белорусских и российских военных, такая цифра озвучивалась раньше. Я думаю, что тема войны была главной, которую обсуждали Лукашенко и Лавров. И Лукашенко просил как можно больше денег, потому что он всегда просит только деньги, потому что это обеспечивает его власть. Без золотого запаса дни Лукашенко будут сочтены, а такой запас ему может дать только Россия", - отметил Латушко.

16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав региональной группировки войск.

По состоянию на 18 января разведка США не нашла подтверждения подготовки наступления российских сил на территорию Украины из Беларуси.

20 января ISW спрогнозировал, когда может быть наступление из Беларуси

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb