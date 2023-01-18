Лукашенко подозревает спецслужбы в возможном предательстве. В Беларуси обостряется ситуация, - Центр нацсопротивления
В Центре национального сопротивления рассказали информацию, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заподозрил спецслужбы в возможном предательстве
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Ситуация во властных кругах Беларуси обостряется, диктатор Лукашенко комплектует собственную охрану из частной охранной службы. На фоне информации о ликвидации самопровозглашенного президента Беларуси, Лукашенко подозревает свои спецслужбы в возможном предательстве. В частности, речь идет о белорусском КГБ", - говорится в материале.
Лукашенко уже сформировал новое подразделение личной охраны, формируемое из представителей одной из частных охранных компаний страны.
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В ЦНС, ссылаясь на белорусское подполье, заявили, что речь идет о компании Гард сервис. На нее уже возложена задача по формированию ПИК для участия в войне против украинцев.
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