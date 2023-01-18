Лукашенко подозревает спецслужбы в возможном предательстве. В Беларуси обостряется ситуация, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Ситуация во властных кругах Беларуси обостряется, диктатор Лукашенко комплектует собственную охрану из частной охранной службы. На фоне информации о ликвидации самопровозглашенного президента Беларуси, Лукашенко подозревает свои спецслужбы в возможном предательстве. В частности, речь идет о белорусском КГБ", - говорится в материале.

Лукашенко уже сформировал новое подразделение личной охраны, формируемое из представителей одной из частных охранных компаний страны.

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В ЦНС, ссылаясь на белорусское подполье, заявили, что речь идет о компании Гард сервис. На нее уже возложена задача по формированию ПИК для участия в войне против украинцев.

16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил).

17 января глава Ровенской ОВА Коваль заявил, что один из тренировочных полетов РФ и Беларуси может стать не тренировочным.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк заявил, что, по данным украинской военной разведки, вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

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