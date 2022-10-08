Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор с сеялкой

Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал Лукашенко "Пул первого".

Лукашенко прилетел в Путин в Санкт-Петербург на саммит. На входе во дворец корреспонденты спросили его, какой подарок он приготовил главарю Кремля на день рождения.

"Трактор... Такой, на котором я работаю - "Беларус". Лучший, ручной сборник... Будем сеять хлеб... Вырастим и в Европу, чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам" , – сказал белорусский диктатор.

Лукашенко также добавил, что к трактору идет в комплекте навесная сеялка.

Как известно, 7 октября Путину исполнилось 70 лет. Глава РПЦ Кирилл призвал два дня молиться за здоровье Путина.

Поздравили Путина с родинами и в Европе: в Вене установили надгробный крест, а в Праге – гроб.

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