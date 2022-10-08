Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор с сеялкой
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину на юбилей трактор "Беларус" с сеялкой
Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал Лукашенко "Пул первого".
Лукашенко прилетел в Путин в Санкт-Петербург на саммит. На входе во дворец корреспонденты спросили его, какой подарок он приготовил главарю Кремля на день рождения.
"Трактор... Такой, на котором я работаю - "Беларус". Лучший, ручной сборник... Будем сеять хлеб... Вырастим и в Европу, чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам" , – сказал белорусский диктатор.
Лукашенко также добавил, что к трактору идет в комплекте навесная сеялка.
- Как известно, 7 октября Путину исполнилось 70 лет. Глава РПЦ Кирилл призвал два дня молиться за здоровье Путина.
- Поздравили Путина с родинами и в Европе: в Вене установили надгробный крест, а в Праге – гроб.
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