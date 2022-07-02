Лукашенко петлял, пропетляет и сейчас: Беларусь – не ресурс для российской армии, – политолог Пионтковский
Знаковый американский политолог, Андрей Пионтковский, считает, что слишком рискованно для Лукашенко отправить белорусские войска на украинскую территорию, потому что над ним и так висят две смертельные угрозы: или Путин его убьет, если он не нападет на Украину, или собственные военные убьют ли украинская ракета
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Андрей Пионтковский отметил, что Лукашенко отслеживает достаточно длительное время, за которое могут уже сложиться некоторые выводы.
"Вы знаете, я за Лукашенко наблюдаю уже почти 30 лет, именно как он петляет. Еще при Ельцине Лукашенко приезжал ежегодно в Москву, подписывал очередной договор о "всеобъемлющем объединении", публично разбивал стакан с водкой перед камерами, а потом ехал с мой 10-12 миллиардов долларов, однако ни на что не соглашался. Вот мой прогноз, что он пропетляет и сейчас. Отправить белорусские войска на украинскую территорию - это слишком рискованно для него. Также Лукашенко знает результаты социологического опроса" - отметил политолог.
Пионтковский поделился информацией, которая владеет последней встречей Лукашенко и Путина.
"Посреди встречи Путин резко прервал переговоры и пошел к двери, громко произнеся, чтобы это все услышали: "Пусть уж кто-то объяснит этому г*****у, что он живым отсюда не уедет". Через час переговоры возобновились, потом они разыграли спектакль, в котором Лукашенко выразил просьбу Путину обеспечить его ядерным оружием, на что получил согласие. Но все равно он продолжал петлять. Я не знаю, что между ними произошло за кулисами", - прокомментировал Пионтковский.
Андрей Пионтковский заметил, что в таких обстоятельствах Лукашенко не позавидуешь, потому что над ним две смертельные угрозы: либо Путин его убьет, если он не нападет на Украину, либо собственные военные убьют ли украинская ракета. По мнению политолога, Белоруссия не ресурс для российской армии.
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