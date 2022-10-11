Лукашенко перевел КГБ Беларуси в свое подчинение
Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко 10 октября подписал указ об изменении положения органов государственной безопасности страны
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Ранее КГБ подчинялся также правительству Беларуси и Совбезу. Теперь они подчинены исключительно Лукашенко. Это в указе названо "улучшением".
Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.
КГБ Беларуси – преемник КГБ Белорусского СССР. В 1991 году после объявления независимости страны был подписан указ о формировании Комитета государственной безопасности.
Относительно КГБ Беларуси существует множество свидетельств о его действии как репрессивном органе, о незаконных задержаниях, пытках и бесследных исчезновениях оппозиционных активистов.
- Напомним, Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор с сеялкой.
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