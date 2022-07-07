Лукашенко передал аэродром "Зябровка" под полный контроль РФ, - Громов
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Беларусь передала аэродром "Зябровка" под полный контроль РФ
Об этом он сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.
"На территории аэродрома в настоящее время находятся ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" ВС РФ", – рассказал Громов.
По его словам, россияне обустраивают там военную базу. Режим Лукашенко приступил к строительству ангаров для российских оперативно-тактических ракетных комплексов, которые ему пообещал Кремль.
Кроме того, под Минском готовятся принимать комплексы С-400 из России. В течение следующего месяца белорусских военных хотят отправить на обучение в РФ. Громов уточнил, что вероятность вступления Беларуси в войну с Украиной – низкая.
- 6 февраля гомельское издание "Флагшток" рассказало, что на заброшенной военной базе стратегической авиации СССР возле села Зябровка на окраине города Гомель (Беларусь) накапливается военная техника и живая сила. Тогда, согласно официальным планам, использование этого объекта ни российскими, ни белорусскими военными в рамках учений "Союзная решимость-2022" не упоминалось.
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