Лукашенко озвучивает тезисы Кремля, - политэксперт Герасимчук
Директор программы Региональных инициатив и соседства Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук считает, что Лукашенко озвучивает тезисы, ориентированные на российского и западного потребителя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Лукашенко понравилось быть генератором мемов в интернет-пространстве. Он озвучивает тезисы, которые выгодны России. Для российского потребителя заготовлены тезисы: готовилось нападение на Россию. Западному потребителю и Лукашенко, и Лавров, и Путин транслируют месседж: сесть за стол переговоров должны США и Россия, и на этом уровне решить украинский вопрос", - объяснил Герасимчук.
Политэксперт также добавил, что Кремль стремится к разделу мира.
"По новой модели "Ялтинского договора" (Ялтинская конференция - дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР в феврале 1945 года, - ред.) на новый лад. Руководство РФ окончательно убедило весь цивилизованный мир, что ожидать от него выполнения договоренностей не приходится" , – подчеркнул Герасимчук.
- Самопровозглашенный президент Беларуси всегда мечтал о "едином славянском народе", а Путин - о "русском мире"
- Украина готовится к худшему сценарию в войне, по которому Путин может "дожать" Лукашенко. Поэтому готовится к вероятному вторжению армии Беларуси в северные и западные области.
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