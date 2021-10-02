Лукашенко ответил на вопросы, сколько он собирается править в Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается править до смерти
Об этом Лукашенко рассказал в интервью CNN .
По его словам, он не собирается удерживать власть пожизненно, но срок его пребывания у власти будет зависеть от ситуации в Беларуси.
"Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже к смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию, и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, заслуживший быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете ", - сказал Лукашенко.
При этом он добавил, что в случае вмешательства Запада в дела Беларуси, ему придется стать "вечным" президентом.
"Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни ", - пообещал Лукашенко.
- Напомним, 2 октября Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году не получал от Украины никакой информации о членах ППК "Вагнера", которые находились на территории страны.
- Также Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы не причастны к посадке в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем.
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