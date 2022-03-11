Лукашенко отправился в Москву на переговоры с Путиным по поводу войны РФ против Украины

Об этом пишет Белта .



В Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят двусторонние отношения, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкций.



"На повестке дня также обстановка в регионе и Украине", - добавило издание.

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