Лукашенко откроет второй фронт, если Путин захватит Донбасс, - военнослужащий ВСУ Сазонов
Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов считает, что Беларусь оттягивает вступление в войну, но она к этому готова
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Военные учения белорусской армии на границах с Украиной продолжены в 12 раз. Учения отработали и не вернули военных в места дислокации. В Ейске разгрузился эшелон с техникой для усиления охраны государственной границы. На авиабазу "Барановичи" прибывают российские пилоты, отрабатывают высадку десан ударов", - заметил Сазонов.
Также военнослужащий ВСУ добавил, что Лукашенко согласился поучаствовать во второй фазе войны.
В Беларуси достаточно российских военных в белорусской форме. Если Путин захватит Донецкую область, мы получим второй фронт с Беларусью. ВСУ готовы встречать врага. дать отпор", - подчеркнул Сазонов.
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