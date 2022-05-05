Лукашенко опроверг участие Беларуси в войне против Украины и выразил удивление тем, что российская "операция так затянулась"

Об этом Лукашенко заявил в интервью американскому Associated Press.



Во время интервью президент Беларуси сообщил, что "по его ощущениям" российская агрессия на территории Украины длится слишком долго.



"Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану ли у них там идет у россиян – как они говорят – или так, как я это чувствую. Я еще раз подчеркиваю, я это чувствую так, что операция затянулась", - сказал он.



Кроме того, на вопрос о возможном участии Беларуси в войне Лукашенко ответил отрицательно.



"Прямо отвечаю – нет. Мы категорически не принимаем никакой войны. Мы делали – и делаем сейчас – все для того, чтобы этой войны не было", - утверждает Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что именно благодаря ему начались переговоры между Москвой и Киевом.



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