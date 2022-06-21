Лукашенко очень быстро потеряет должность президента, если пойдет войной против Украины, - Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко очень быстро потеряет свой пост, если пойдет войной против Украины, ведь белорусы не хотят воевать на стороне россиян
Дипломат высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Если Лукашенко начнет какие-либо действия против Украины, он слетит со своей должности очень быстро. Лукашенко будет держать нос по ветру. У белорусов другая ментальность, чем у россиян, они не поддерживают войну против Украины", - отметил Климкин.
Дипломат добавил, что Белоруссия является классической колонией Российской Федерации, в которой Александр Лукашенко ничего не решает.
"Я не верю в какие-либо движения со стороны Беларуси как независимого государства. Президент России Путин как-то сказал, что есть суверенные государства, а есть колонии. Вот Беларусь - это классическая колония. Лукашенко пытается рассказывать, что он ежедневно общается с Путиным, вот пусть рассказывает дальше. Думаю, что для Александра Лукашенко все закончится не очень хорошо", - заметил Павел Климкин.
- 17 июня появилась информация, что президент Беларуси Александр Лукашенко после разговоров с президентом России Путиным анонсировал передел мира и добавил, что "будут трещать такие страны, как Беларусь, Чехия, Австрия, Швейцария" .
- 21 июня спикер Минобороны Александр Мотузянык сообщил, что Беларусь на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях сосредоточила до 7 батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат .
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