Дипломат высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Если Лукашенко начнет какие-либо действия против Украины, он слетит со своей должности очень быстро. Лукашенко будет держать нос по ветру. У белорусов другая ментальность, чем у россиян, они не поддерживают войну против Украины", - отметил Климкин.

Дипломат добавил, что Белоруссия является классической колонией Российской Федерации, в которой Александр Лукашенко ничего не решает.

"Я не верю в какие-либо движения со стороны Беларуси как независимого государства. Президент России Путин как-то сказал, что есть суверенные государства, а есть колонии. Вот Беларусь - это классическая колония. Лукашенко пытается рассказывать, что он ежедневно общается с Путиным, вот пусть рассказывает дальше. Думаю, что для Александра Лукашенко все закончится не очень хорошо", - заметил Павел Климкин.

17 июня появилась информация, что президент Беларуси Александр Лукашенко после разговоров с президентом России Путиным анонсировал передел мира и добавил, что "будут трещать такие страны, как Беларусь, Чехия, Австрия, Швейцария" .

21 июня спикер Минобороны Александр Мотузянык сообщил, что Беларусь на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях сосредоточила до 7 батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат .

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