Лукашенко объявил территориальные претензии Литве и Польше
Самопровозглашенный правитель Беларуси назвал литовскую столицу Вильнюс и польский город Белосток "белорусскими"
Об этом он заявил вечером в пятницу, 17 сентября 2021, в пропрезидентском форуме "Символ единства", рассказывает Еспресо.TV .
"Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина - это белорусские земли, Вильно (Вильнюс - ред.) - это тоже белорусский город. И земли вокруг", - сказал Лукашенко.
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При этом он добавил, что "в отношениях со всеми" Беларусь "стремится к миру и дружбе".
"Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает", - сообщил Александр Лукашенко.
Справка
17 сентября Лукашенко установлено празднование "Дня народного единства".
В этот день в 1939 году СССР оккупировал Западную Украину и Западную Белоруссию.
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