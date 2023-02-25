Об этом сообщает Белта.

Ожидается, что Александр Лукашенко проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпинем. Среди анонсированных тем - вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация общих масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на "острейшие вызовы в современной международной обстановке".

По итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений Китая и Белоруссии в ключевых областях.

Также Лукашенко в Пекине встретится с другими чиновниками КНР и руководством китайских корпораций.