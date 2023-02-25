Лукашенко объявил о визите в Китай
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершит визит в Китай
Об этом сообщает Белта.
Ожидается, что Александр Лукашенко проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпинем. Среди анонсированных тем - вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация общих масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на "острейшие вызовы в современной международной обстановке".
По итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений Китая и Белоруссии в ключевых областях.
Также Лукашенко в Пекине встретится с другими чиновниками КНР и руководством китайских корпораций.
- 21 февраля Александр Лукашенко объявил о намерении совершить визит в Иран в середине марта.
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