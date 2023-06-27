Лукашенко объявил о приведении армии в боевую готовность из-за мятежа Пригожина
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о приведении армии в боевую готовность после мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина
Об этом он заявил во время выступления на вручении генеральских погон.
Лукашенко сообщил, что им "были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", а также то, что "Беларусь имеет технические возможности, чтобы противостоять угрозе с запада".
Также белорусский диктатор подчеркнул, что 30 лет готовился к войне.
"Поэтому мы сегодня живем под мирным небом", - сказал он.
Лукашенко отметил, что "было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России, потому что Родина одна".
Что известно о мятеже Пригожина
В течение нескольких месяцев между основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.
Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.
Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн, которые были уже на подходе к Москве. Вечером 24 июня представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в результате переговоров, в которых принял активное участие Лукашенко, был остановлен мятеж — с целью "недопустимости разрешения кровавой бойни на территории России". По словам Пескова, Пригожин отправится в Беларусь.
На вечер 26 июня в Лукашенко заявили об отсутствии информации о возможном прибытии Пригожина в Беларусь.
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