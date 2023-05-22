Лукашенко объявил, что снова летит к Путину, чтобы "снять проблемы в отношениях"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 24 мая проведет очередную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным
Об этом сообщает официальный сайт Лукашенко.
По словам Лукашенко, он мало верит собственным чиновникам, утверждающим, что в отношениях между Беларусью и РФ нет, поэтому 24 мая снова встретится с Путиным, чтобы их решить.
"Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять проблемы, которых вообще не должно быть в наших отношениях", - рассказал Лукашенко.
24-25 мая в Москве состоится Евразийский экономический форум и заседание высшего Евразийского экономического совета.
- После парада в Москве на 9 мая Александр Лукашенко скрылся из публичного пространства.
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