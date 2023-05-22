Об этом сообщает официальный сайт Лукашенко.

По словам Лукашенко, он мало верит собственным чиновникам, утверждающим, что в отношениях между Беларусью и РФ нет, поэтому 24 мая снова встретится с Путиным, чтобы их решить.

"Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять проблемы, которых вообще не должно быть в наших отношениях", - рассказал Лукашенко.

24-25 мая в Москве состоится Евразийский экономический форум и заседание высшего Евразийского экономического совета.