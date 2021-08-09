Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков и поставках оружия в Беларусь

Об этом сообщает Украинская Правда.



Самопровозглашенный президент считает, что закрытие границы было вынужденным, хотя украинцы и белорусы, проживающие в приграничных территориях является "родными людьми, которые ходили в гости друг к другу" через границу.



"Зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда. Ведь оружие идет в основном с территории Украины. Сейчас мы закрыли, конечно, уже намертво эту границу, хотя намертво трудно закрыть. Но зачем вы это творите, это же соседи, родные люди ...

Он (Зеленский) через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы же это нашли, им показали. И наш глава КГБ им четко сказал, что мы видим, кто из силовиков органов власти официальных в Украине это организовывает ", - сказал Лукашенко во время общения со СМИ.



В то же время, украинские пограничники никогда не подтверждали полное закрытие границы с Беларусью.

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