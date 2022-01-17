Лукашенко обвинил Украину в стягивании "радикалов" к границе. СБУ назвала его заявление "манипуляцией"
СБУ опровергла заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о стягивании "украинских радикалов" к белорусской границе
Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает РБК-Украина.
Александр Лукашенко 17 января сказал, что Украина наращивает силы на границе, используя подразделения "националистов-радикалов".
"Это еще хуже натовских военнослужащих. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.
В СБУ опровергли эту информацию.
"Отдельно подчеркиваем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", якобы "похлеще, чем натовские солдаты" не соответствуют действительности, является политической манипуляцией и Украины" , – сообщили в ведомстве.
- Напомним, ранее Александр Лукашенко анонсировал на февраль совместные белорусско-российские военные учения, в частности вблизи украинской границы.
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