Лукашенко обвинил Украину в стягивании "радикалов" к границе. СБУ назвала его заявление "манипуляцией"

Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает РБК-Украина.



Александр Лукашенко 17 января сказал, что Украина наращивает силы на границе, используя подразделения "националистов-радикалов".



"Это еще хуже натовских военнослужащих. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.



В СБУ опровергли эту информацию.



"Отдельно подчеркиваем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", якобы "похлеще, чем натовские солдаты" не соответствуют действительности, является политической манипуляцией и Украины" , – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Александр Лукашенко анонсировал на февраль совместные белорусско-российские военные учения, в частности вблизи украинской границы.

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