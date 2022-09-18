Об этом сообщает официальный сайт Лукашенко.

"Соединенные Штаты Америки толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают – контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом – ослабление России и уничтожение Беларуси", - сказал Лукашенко на форуме в честь дня народного единства.

Он добавил, что США якобы причастны ко всем политическим конфликтам в мире.

"Америка является единственной страной-выгодоприобретателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и соседних государствах", - рассказал Лукашенко.