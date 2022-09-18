Лукашенко обвинил США в желании "разрушить Украину, ослабить РФ и уничтожить Беларусь"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США оказывают военную помощь Украине, чтобы "ослабить Россию" и уничтожить страну, в которой он захватил власть
Об этом сообщает официальный сайт Лукашенко.
"Соединенные Штаты Америки толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают – контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом – ослабление России и уничтожение Беларуси", - сказал Лукашенко на форуме в честь дня народного единства.
Он добавил, что США якобы причастны ко всем политическим конфликтам в мире.
"Америка является единственной страной-выгодоприобретателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и соседних государствах", - рассказал Лукашенко.
- 12 июля Александр Лукашенко заявил, что политика НАТО якобы ставит мир перед угрозой Великой войны .
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