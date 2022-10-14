Об этом сообщает информагентство Беларуси Белта со ссылкой на интервью Лукашенко американской телекомпании NBC.

"Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия... Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас – США – на какие-то движения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на этот прием. Вы великая технологическая страна, не нужно танцевать под дудку безумных политиков", - заявил он.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, ядерное оружие должно находиться на складах там, где оно есть. По мнению Лукашенко, как только оно двинется в Польшу, запустится цепная реакция.

"С другой стороны пойдут ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - заявил белорусский диктатор.

13 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование тактического ядерного оружия существенно изменит сущность конфликта и будет иметь мощные последствия. По его словам, страны-члены Североатлантического союза консультировались и координировали видение ядерного вопроса.