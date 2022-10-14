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Лукашенко обвинил Польшу в "провоцировании Запада" применить ядерное оружие

14 октября, 2022 пятница
15:08
Мир

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша "провоцирует Запад" применить ядерное оружие, которое, по мнению диктатора, сейчас должно находиться на складах там, где оно есть

Об этом сообщает информагентство Беларуси Белта со ссылкой на интервью Лукашенко американской телекомпании NBC.

"Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия... Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас – США – на какие-то движения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на этот прием. Вы великая технологическая страна, не нужно танцевать под дудку безумных политиков", - заявил он.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, ядерное оружие должно находиться на складах там, где оно есть. По мнению Лукашенко, как только оно двинется в Польшу, запустится цепная реакция.

"С другой стороны пойдут ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - заявил белорусский диктатор.

  • 13 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование тактического ядерного оружия существенно изменит сущность конфликта и будет иметь мощные последствия. По его словам, страны-члены Североатлантического союза консультировались и координировали видение ядерного вопроса.

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Новости
Александр Лукашенко
ядерное оружие
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