Лукашенко обещает перекрыть газопровод "Ямал – Европа", если Евросоюз закроет границы

Об этом он заявил на совещании правительства Белоруссии, передает Еспресо.TV.



"Многовато нас начали пугать пятым пакетом (санкций, - ред.)… Мы им простить ничего не должны.



Он заявил, что не боится закрытия границы с Польшей, ведь так туда "меньше беглецов будет перемещаться"



"Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые, - а если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдешь: там российская граница закрыта. Через Прибалтику туда в Эстонию дорог нет. Если мы закроем для поляков и, например, для немцев, - что будет тогда?", - подчеркнул самопровозглашенный президент Беларуси.



Александр Лукашенко добавил, что сейчас объем прокачки газа через Беларусь увеличился, заполнив "Ямал – Европа".



"Мы обогреваем Европу, а они нам еще угрожают, что нам закроют границу! А если мы перекроем природный газ?", - сказал он.



Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли на границу с Польшей в сопровождении белорусских силовиков.

В ночь на 9 ноября около 500 мигрантов перебросили к границе с Литвой .

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