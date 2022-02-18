Лукашенко об обострении вокруг Украины: Беларусь не хочет войны, но если кому-то не будет, ответ будет симметричный

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.



"Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть, как в воронку, весь континент. Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж извините за прямоту, недоумение ряда западных политиков, поведение руководителей стран-соседей, их болезненное желание пройтись по самому краю", - заявил Лукашенко.



По его словам, они с Путиным обсудили возможные совместные действия "как ответ на агрессивное поведение западных партнеров".



"Мы не хотим войны, но если кому-то не будет, ответ будет симметричным", - заявил Лукашенко.



Он прокомментировал военное обострение на Донбассе: "люди уже готовы убегать оттуда и, возможно, уже убегают, это ненормально". Также Лукашенко считает, что "Мероприятие настолько расстроилось тем, что Россия не вторглась в Украину, что ищет новый повод для провокаций".

Напомним, 18 февраля глава "ДНР" Денис Пушилин заявил об эвакуации населения в Россию.