Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Планировали, планируем и будем планировать (вывозить детей из Украины, - ред.)! И не только будем планировать, но и поддерживать детей... И мы договорились с (президентом РФ, - ред.) Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета. Мы это делали и будем делать, несмотря ни на какие упреки", - сказал белорусский диктатор.

При этом он повторил российский нарратив о якобы вывозе украинских детей за границу для донорства органов.

Лукашенко сказал, что детьми из временно оккупированного Донбасса в Беларуси занимается фонд Алексея Талая.