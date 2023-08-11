Лукашенко о вывозе детей с ТОТ Украины в РФ и Белоруссию: "Мы с Путиным это делали и будем делать"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что на территории его страны находятся принудительно вывезенные украинские дети
Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.
"Планировали, планируем и будем планировать (вывозить детей из Украины, - ред.)! И не только будем планировать, но и поддерживать детей... И мы договорились с (президентом РФ, - ред.) Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета. Мы это делали и будем делать, несмотря ни на какие упреки", - сказал белорусский диктатор.
При этом он повторил российский нарратив о якобы вывозе украинских детей за границу для донорства органов.
Лукашенко сказал, что детьми из временно оккупированного Донбасса в Беларуси занимается фонд Алексея Талая.
- В июле белорусский Красный Крест обвинили в посредничестве в депортации украинских детей в РФ.
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